Нурлан Таубаев заявил, что приложит все усилия, чтобы доказать свою невиновность, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Адвокат заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева Игорь Вранчев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост от имени своего подопечного. В своем обращении Нурлан Таубаев подробно описывает день задержания и просит население не верить слухам и домыслам.
– 10 сентября в 15.00 ко мне домой пришли сотрудники агентства по противодействию коррупции РК и попросили меня проехать с ними для разговора. Приехав на место, сотрудники сказали мне, что я задержан. На мой резонный вопрос за что, ответа я не получил. После часа ожидания и долгих уговоров мне разрешили пригласить моего адвоката. За то время, что я находился в их кабинете, сменилось два следователя, каждый из которых мне также толком не объяснил, за что меня задержали. Но при этом вышестоящее руководство Агентства по противодействию коррупции РК несколько раз очень настойчиво просили меня, цитирую «рассказать все самому». Далее не зачитав обвинение, меня решили поместить в ИВС, - отметил Нурлан Таубаев.
Обвинение в покушении на получение взятки, по словам Нурлана Таубаева, было предъявлено лишь на следующий день.
– Мне не стыдно за свою работу. Я знаю, что с 2000 года я работаю на руководящих должностях в структуре города, и я знаю о проблемах горожан, которые мы всеми силами решали и добивались результата. В 2018 году, работая в антимонопольном управлении, я был приглашен на должность заместителя акима города Атырау. Я не боролся за эту должность, отказывался от нее дважды, так как знал, что работа эта неблагодарная. Примерно представлял, чем необходимо будет заниматься и какие проблемы решать,но после уговоров все же согласился. За 10 месяцев, работая на этой должности, мы проделали огромную работу, - говорит Нурлан Таубаев.
В дальнейшем, по словам замакима, у него не заладилась работа с Нурланом Ногаевым, и в сентябре 2019 года он подал прошение об отставке. А в мае 2020 года я был приглашён в качестве первого заместителя Атырауской области.
– В разгар пандемии настало нелегкое время для всех нас. В ускоренном темпе были назначены главврачи самых значимых объектов города и области, закуплено медоборудование и лекарства, завершены пристройки к некоторым больницам. Всё это делалось во время тотального отсутствия лечебных и эпидемиологических кадров, которые, к великому сожалению, сами заболели. По последним данным, болело до 700 медицинских работников в разгар пандемии. Пришлось в ускоренном режиме принимать кадровые переустройства практически всей системы здравоохранения, в чем самая большая заслуга акима области Досмухамедова. А вопрос о том, почему здравоохранение области оказалось в таком положении, нужно задать не акимату, а компетентным органам, - отметил Нурлан Таубаев.
В конце поста чиновник подчеркивает, что знает "кто стоит за этой чудовищной провокацией" и сделает все, чтобы доказать свою невиновность, а при необходимости даже дойдет до президента.
Напомним, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны
по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Позже адвокат замакима Игорь Вранчев прокомментировал задержание чиновника
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото со страницы Игоря Вранчева в социальной сети Facebook