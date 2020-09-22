Скриншот с видео Как рассказал заместитель начальника управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов, в городе в последнее время участились случаи карманных краж. – За неделю зафиксировано 4-5 таких случаев. Мы задержали одного человека. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Уральска, он водворен в изолятор временного содержания. На данный момент доказано три эпизода. У него были изъяты портмоне и сотовые телефоны и переданы потерпевшим. На территории рынка были зарегистрированы еще несколько фактов карманных краж. Эти кражи были раскрыты благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены рядом с остановочным павильоном. На кадрах четко видны все действия карманных воров, - говорит Нурлан Бисенов. Выяснилось, что карманные воры работают в группе. Когда человек заходит в автобус, первый злоумышленник своими действиями тормозит жертву, чтобы она не заходила в автобус. Он может задать водителю или кондуктору какой-то вопрос, споткнуться или уронить что-либо, а второй в это время прикрываясь курткой или пакетом вытаскивает из сумки остановившейся жертвы ценные вещи. – Полицейским удалось задержать преступников, они также являются ранее судимыми жителями города. Они не молодые, им около 40 лет. Основными предметами посягательства являются сотовые телефоны и кошельки. В качества жертвы злоумышленники выбирают женщин среднего возраста, которые беспечно относятся к своему имуществу. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", им грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет. В случае рецидива им грозит уже лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества, - отметил Нурлан Бисенов. При этом в полиции подчеркнули, что в местах сбыта сотовых телефонов проводится разъяснительная работа. К слову, за 10 месяцев прошлого года в Уральске было зарегистрировано 332 карманных кражи, 256 из которых не раскрыты. В этом году в городе произошло 29 карманных краж, большинство из которых уже раскрыты. На учете правоохранительных органов стоят 60 человек, которые когда-то занимались карманными кражами. UkeO1tnkOHE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.