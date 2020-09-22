Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки было выявлено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, из них три случая приходится на ЗКО. - Всего в Казахстане зарегистрировано 107 374 случая COVID-19. В ЗКО количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 6843 человека, - пояснили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать по республике 3 611 человек, среди которых 36 детей. В стационарах находится – 1 897 пациентов, 100 человек - в тяжелом состоянии, 14 – в крайне тяжелом, 19 - на аппаратах ИВЛ. Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 31 168 заболевших, случаев с летальным исходом - 345, всего выздоровели – 26 739 человек, - отметили в МВК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.