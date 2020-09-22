Мурат Умралиев привел примеры по неиспользуемым земельным участкам в районах: - Участок в районе Байтерек, площадью 915 га, принадлежит КХ «Жанасай», он был предоставлен Утебалиеву в 2016 году. - Участок в районе Байтерек, площадью 504 га, принадлежит КХ «Тихонов», этот участок был предоставлен Тихонову в 2015 году. - Участок в Бурлинском районе, площадью 300 га, предоставленный КХ «Манукян В.А.», был предоставлен Манукяну в 2016 году. - Неиспользуемый участок в 300 га в Теректинском районе, принадлежит КХ «Гулсим», был предоставлен Сариеву в 2015 году. Также есть участки, которые не используются в Уральске: - КХ «Сарс», участок 200 га, предоставлен Куспанову в 2011 году - КХ «САВАЖ», участок 125 га, предоставлен Нурушевой в 2015 году

Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате ЗКО состоялось заседание, в котором приняли участие руководители управлений области и аким ЗКО Гали Искалиев. Темой обсуждения стали неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, а также недобросовестные землепользователи. Руководитель управления земельных отношений по ЗКО Мурат Умралиев рассказал, что местными исполнительными органами на постоянной основе проводятся работы по выявлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. - За прошлый и этот год в области выявлено 907,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель. В результате проведенных разъяснительных работ землепользователи вернули в госсобственнность участки площадью 113,3 тысячи гектаров, а также на 451,3 тысячи гектаров приступили к использованию по целевому назначению. Фактически неиспользуемыми остаются земельные участки площадью 342,9 тысячи гектаров, - пояснил руководитель управления земельных отношений по ЗКО. Также Мурат Умралиев сообщил, что в прошлом году был разработан и внедрен геопортал Западно-Казахстанской области. - На геопортале опубликовано 62 тематических слоя, в составе которых границы территориальных объектов, земельных участков, зданий с адресами, горных отводов, объекты земельного, лесного, водного фонда, гидротехнические сооружения и магистральные трубопроводы, автомобильные и железные дороги, отраслевые реестры и прочее. Геопортал состоит из двух модулей: модуль для оказания государственных услуг и геопортала, в который внедрена функция космического мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения. Теперь уполномоченные органы получат возможность осуществления мониторинга безвыездно. В геопортал будет внесена информация об использовании или неиспользовании сельскохозяйственных земель, полученная на основе анализа изменений в земной поверхности из космических снимков, снятых в разное время года, - заверил он.- Возможности геопортала позволяют заинтересованным лицам получать конкретную информацию о свободных землях, а уполномоченным органам проводить более эффективную работу, связанную с выявлением неиспользуемых земель и их возвратом в государственную собственность, - отметил Мурат Умралиев. Аким области Гали Искалиев отметил, что фамилии тех, кто взял земли и не использует их, будут опубликованы в средствах массовой информации. - Ведь есть люди, которые хотят работать на земле и получать доходы. А недобросовестные жители области сами не используют землю и другим не дают. Есть еще факты, когда люди формально показывают объемы и поголовье скота, а фактически пашни, сенокосы и пастбища сдают в субаренду. За 50% стоимости сена они дают возможность косить у них на полях, это недопустимый бизнес, который у нас развился. Такие случаи надо пресекать. Все акимы районов хорошо знают этих людей. Никому никаких поблажек не будет. Пусть приходят и говорят, какая им необходима помощь, чтобы освоить земли, мы поможем кредитами, техникой, семенами, субсидиями. Если это пашня, то с одной тысячи гектаров можно в год получать около 100 миллионов тенге дохода, - заключил аким ЗКО.