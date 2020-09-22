На видео снята драка школьниц из трех соседних поселков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Избиение школьницы в Актобе: девочка извинилась перед избитой ученицей Скриншот с видео На видео снято, как обидчица плача просит прощения у девочки. - Что не сделает человек из-за сильной злости,  я тянула ее за волосы, таскала. За это я прошу прощения. Это все моя вина, за все я отвечаю, я все сказала. Никто не виноват, девочки просто ходили рядом. Я ее обняла и попросила прощения. Прости меня, это возникло в порыве злости, со вчерашнего дня я плачу, - плача говорит девочка. Напомним, школьницы избили девочку и сняли это на видео. видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало негодование у комментаторов. Замруководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова рассказала, что свое разбирательство по этому делу ведут специалисты райотделов образования, полиции и прокуратуры. По ее словам, 20 сентября в Темирском районе в поселке Кенкияк разбирались между собой ученицы трех соседних поселков - Шубарши, Сарколя и Кенкияка, они подрались. Поводом для разборок стали оскорбительные слова одной из них в чате во время переписки. После этого девочки – ученицы 8, 9, 10 классов – встретились и устроили драку. Они сняли это на видео, распространили в соцсети. Телесных повреждений у пострадавшей нет. Среди участников драки 2 девочки из одной семьи, остальные из разных, всего их было 10. - Среди родителей есть служащие, домохозяйки, среди дравшихся девочек хорошистки, - сообщила Нургуль Бертлеуова.
 
