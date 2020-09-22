Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 сентября около 19.00 23-летний житель города через забор УГ-157/9 (мужская исправительная колония) перебросил пакет с 4 мобильниками и роутером 4G. Как только караул заметил перебросчика, тот скрылся на своей «Приоре», однако сотрудники ДУИС совместно с полицейскими задержали его. - При задержании гражданин скрылся в неизвестном направлении в сторону города. Однако сотрудники УГ-157/9 дали ориентировку на машину перебросчика, которая "засветилась" на камеру «Сергек», - говорит начальник УГ-157/9 Думан Таженов. - В течение часа сотрудники ДУИС совместно с полицейскими возле мкр. Береке задержали 23-летнего перебросчика. В ходе допроса он признался, что перебросил пакет. При проверке документов перебросчика стало известно, что он был лишен водительского удостоверения. Был составлен протокол по ч.3 ст.612 КОАП РК "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством" и водитель водворен в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Также по факту переброса был составлен административный протокол по ст.481 КОАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов". Дело направлено в административный суд. Сотрудники ДУИС установили «заказчиков», и администрация колонии наложила на них дисциплинарное взыскание. Между тем, постановлением административного суда перебросчик арестован на 10 суток. В пресс-службе ДУИС по Атырауской области отметили, что во всех учреждениях ДУИС установлены камеры для выявления перебросчиков и других нарушителей закона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.