– В результате оперативных действий пожарных из дома были эвакуированы 30 человек, среди которые пятеро детей. Спасен один человек. Пожар локализован в 19.36, ликвидировать возгорание удалось в 19.50. На месте происшествия работали 15 пожарных, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Пожар произошел 19 сентября около 19.00 в многоэтажном доме по улице Даулеткерея. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в одной из квартир горели личные вещи и мебель. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.