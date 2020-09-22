Видео драки девочек-подростков попало в соцсети, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  SPMBT_3AzUs Внимание! Видео 18+ Видео на своей странице в Facebook опубликовал Асылхан Умирзаков. На кадрах они валят свою жертву на землю, затем таскают ее за волосы. Одна из нападавших в длинной юбке и в хиджабе. На других кадрах девочка лежит уже на песке, над ней сидит другая, упираясь в нее ногами. Рядом стоят другие девочки- подростки. Видно, что жертва не может сопротивляться. Комментаторы заявили, что видео снято в Шубарши Кенкияк и на видео ученицы 9 класса. Сообщение вызвало негодование у комментаторов. Что за воспитание ? Чего им не хватает? Родители куда смотрят... Их сажать надо. Еще в хиджабе, писали комментаторы. - По факту избиения несовершеннолетними своей одноклассницы Темирским РОП проводится проверка. По предварительным данным, три ученицы 9 класса избили одноклассницу из-за неприязненных отношений и все происходящее снимали на камеру сотового телефона. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу в учебных заведениях, - прокомментировал департамент полиции Актюбинской области. В Актюбинской области школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео Скриншот с видео   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ШАРИП