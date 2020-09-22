По данным сайта "РГП Казгидромет", 23 сентября в Уральске днем ожидается +20 градусов, ночью +8. В Атырау солнечно, днем 23 градуса выше нуля, ночью +9. В Атобе днем столбик термометра поднимется до +22 градусов, ночью +7. В Актау днем 23 градуса выше нуля, ночью +11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.