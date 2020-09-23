Фото из архива "МГ" - Реорганизовать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке: республиканское государственное учреждение «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем его разделения на республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в постановлении. Образованному Комитету санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК будет подчиняться "Национальный центр экспертизы", Комитету медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК – "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.