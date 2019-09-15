ДТП случилось сегодня, 15 сентября, около 19 часов. На перекрестке улицы Камбар батыра и Саратовской трассы столкнулись автомобили марки "Ниссан" и "Ауди". По словам водителя автомобиля "Ниссан", он ехал по Саратовской трассе в сторону города, а "Ауди" в противоположенную сторону и поворачивал на улицу Камбар батыра. После столкновения автомобиль "Ауди" загорелся, потушить авто удалось прибывшим на место пожарным. "Ниссан" после удара вылетел в дороги в систему водоотведения. По предварительной информации, жертв и пострадавших. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.