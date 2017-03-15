Аудиторская проверка как альтернатива налоговых проверок

В целях ослабления давления на бизнес посредством оптимизации и количественного снижения налоговых проверок по поручениям Главы государства с 1 января 2015 года введен упрощенный порядок добровольной ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключения аудиторских организаций. Упрощенный порядок ликвидации регламентирован ст.37-2 Налогового кодекса и распространяется в отношении налогоплательщиков, которые соответствуют следующим условиям: 1. Общая сумма СГД с учетом корректировок ликвидируемого налогоплательщика, за период исковой давности составляет не более 120 000-кратного МРП, что составляет в настоящее время 272,3 млн. тенге; 2. Имеют в наличие аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией не более чем за 20 календарных дней до даты представления в НО налогового заявления о прекращении деятельности. При этом, если по результатам аудиторского заключения по налогам возникают обязательства по исчислению и уплате налогов и других обязательных платежах в бюджет, исчислению, удержанию, перечислению обязательных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислении, такие обязательства подлежат исполнению ликвидируемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем вручения аудиторской организацией аудиторского заключения по налогам такому налогоплательщику. Таким образом, юридическое лицо-резидент в случае принятия решения о ликвидации, индивидуальный предприниматель в случае принятия решения о прекращении деятельности в налоговый орган наряду с налоговым заявлением о прекращении деятельности представляет ликвидационную налоговую отчетность, аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией. Если ликвидируемое лицо является плательщиком налога на добавленную стоимость, то кроме указанных документов необходимо представить свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость и налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость. Также необходимо отметить, что c 1 января 2015 года в новый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях вводится административная ответственность к аудиторским организациям за составление недостоверного аудиторского отчета по налогам, а также за нарушение аудиторской организацией порядка проведения аудита по налогам. Кроме того, с 1 января 2016 года вводится аудит по налогам и составление аудиторскими организациями заключения по налогам, являющегося альтернативой налоговым проверкам. Положения указанной нормы Налогового кодекса не распространяется на налоговые проверки: * крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу; * недропользователей; * налогоплательщиков, осуществляющих производство и оборот отдельных видов подакцизной продукции, биотопливо. Управление аудита Департамента Государственных Доходов по Западно-Казахстанской области