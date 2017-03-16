Совместная банковская карта компании Wargaming (разработчик World of Tanks) и Банка Астаны накапливает игровое золото, пока владелец совершает обычные покупки.
16 марта 2017 года
– Компания Wargaming и Банк Астаны рады сообщить о запуске специальной карты для поклонников игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Это первый подобный продукт и первый пример сотрудничества этих двух крупных компаний в Казахстане.
Совместная карта Wargaming и Банка Астаны представлена в двух вариантах - MasterCard Gold и MasterCard World Black Edition и позволяет зарабатывать игровое золото за потраченные тенге в реальной жизни.
– Совместно с Банком Астаны мы разработали широкую программу бонусов, которые получает владелец карты, – рассказала Ирина Хроленкова, глава CIS Payments компании Wargaming. – Владельцу карты на его игровой аккаунт будет начисляться от 12 до 18 единиц игрового золота за каждые потраченные 1000 тенге (в зависимости от количества потраченных тенге в месяц), приветственный бонус, 30 дней премиум-аккаунта, бонусы за регулярное пользование и многое другое.
«Я рад объявить о начале приема заявок на карты для поклонников игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz в сотрудничестве с компанией Wargaming. Наше сотрудничество с известным разработчиком онлайн-игр – это очередное доказательство новаторского подхода Банка Астаны к такому классическому банковскому продукту, как дебетовая карта. Выпуская карты Wargaming на казахстанский рынок, мы уверены, что они будут пользоваться успехом у значительной аудитории онлайн-игроков. Совместно с нашими партнерами мы постарались создать действительно выгодные, красивые и интересные карты, которые позволят клиентам зарабатывать золото в любимой игре совершая свои обычные ежедневные покупки по карте или даже просто за хранение своих сбережений на счете карты», – заявил Евгений Благинин, управляющий директор Банка Астаны.
Полный список того, что предлагает совместная карта Wargaming и Банка Астаны:
- Картакласса MasterCard Gold с бесплатным выпуском и обслуживанием или World Black Edition с бесплатным выпуском
- Обязательный приветственный бонус в виде игровой валюты и 30 дней премиум аккаунта
- «Голдбэк» (начисление игрового золота на аккаунт в зависимости от потраченной суммы) по итогам каждого месяца
- 5%-ный возврат «золота» на аккаунт за все покупки в Премиум магазине Wargaming
- Начисление золота за хранение собственных денежных средств на карте
- 5 валют на одной карте (Тенге, Рубли, Доллары, Евро и Британские Фунты)
- Бесплатное подключение услугиSMS-информирования
- Лучший в Казахстане мобильный банкинг (по оценкам пользователей Google Play и AppStore)
- Бесплатное пополнение переводом с карты другого банка на карту Банка Астаны (через Мобильный или Интернет банкинг Банка Астаны и сайт easytransfer.kz), бесплатное пополнение через партнерскую сеть cash-in банкоматов Казком и другие каналы пополнения
- Безопасные расчеты в сети Интернет при помощи карты с технологией 3dSecure
- Возможность самостоятельно назначить PIN-код по карте через сайт Банка Астаны
- Доступ к участию в развитой программе лояльности Банка Астаны
Карты будут доступны для трех проектов Wargaming - World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz. А специальная Премиальная карта MasterCard World Black Edition предоставляет также доступ к повышенному приветственному бонусу в играх Wargaming и Priority Pass в 950 VIP-залах по всему миру.
Заказать карту можно бесплатно во всех отделениях Банка Астаны в Казахстане, на сайте банка или astanacard.kz (карта будет доставлена курьером в 18 крупных городах Казахстана).
О компании Wargaming
Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net
), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.
В 2014 году Wargaming вышел на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks вышел на PlayStation®
4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X.
Подробнее на сайте:
Банк Астаны
Акционерное общество «Банк Астаны»
осуществляет свою деятельность с 2008 года, а с начала 2014 года под новым названием «Банк Астаны». Отделения банка открыты в Астане, Алматы, Атырау, Актау, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее, Экибастузе. Платежные карты Банка бесплатно доставляются в 18 городов Казахстана. Банку присвоен кредитный рейтинг «В» с прогнозом «стабильный» международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.
Контакты для получения дополнительной информации:
e-mail: [email protected]
На правах рекламы