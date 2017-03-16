Мальчика из центра адаптации несовершеннолетних забрал сегодня днем родной отец. За сыном он пришел со своей супругой и их дочерью, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора центра адаптации несовершеннолетних Розы СЮНЧАЛИЕВОЙ, мальчик теперь будет жить с отцом. Мама Богдана пока об этом не знает. - Богдан будет ходить в садик. Направление у него уже было, отец написал заявление в отдел образования на предоставление места, - отметила Роза СЮНЧАЛИЕВА. Стоит отметить, что опекунство над мальчиком хотела взять родная сестра мамы Богдана, однако ей отказали. Напомним, 12 февраля в детскую областную больницу поступил 4-летний мальчик с колото-резаной раной грудной клетки, которую ему нанесла родная мать.  