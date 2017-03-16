В Атырауском областном суде вчера, 15 марта, начался процесс по апелляционной жалобе экс-помощницы прокурора, совершившей самоподжог. Председательствовала на судебной коллегии судья Татти УАЛИЕВА. Интересы Лейлы СМАДЬЯРОВОЙ представляли двое защитников. С ходатайством исследовать материалы уголовного дела выступил адвокат подсудимой Игорь ВРАНЧЕВ. - Судом первой инстанции были взяты только показания лиц, которые были заинтересованы в том, чтобы Смадьярова была осуждена, - заявил Игорь ВРАНЧЕВ. 16 марта судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы подсудимой и ее защитников, оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. 10 февраля 2017 года суд №2 города Атырау признал бывшую сотрудницу прокуратуры Лейлу СМАДЬЯРОВУ виновной по ст. 366 (получение взятки) УК РК и назначил семь лет лишения свободы. Однако в связи с законом об амнистии к 25-летию независимости Республики Казахстан ей сократили срок наказания наполовину. Окончательно к отбытию было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил конфисковать ее имущество, а также пожизненно лишил права занимать должности на госслужбе.