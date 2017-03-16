Взрыв на АГЗС произошел 5 августа 2016 года в городе Аксай Бурлинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" При взрыве на газозаправке пострадали два человека, которые в последующем умерли. По словам начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО Азамата САТБАЕВА, сейчас прокуратура проверяет законность прекращения уголовного дела. - Дело было затянуто, потому что был назначен ряд досудебных экспертиз для установлены причин взрыва. Экспертизы проводились не только в Уральске, но и в Актобе, и Астане, - отметил Азамат САТБАЕВ. Напомним, взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15 часов 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин, 58 и 59 лет, получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину. 8 августа вечером умер работник АГЗС– 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. 5 января 2017 года уголовное дело по факту взрыва было прекращено.  