С 1 апреля 2017 года ТОО "Батыс Энергоресурсы" прекращает продажу абонентских книжек по оплате за электроэнергию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала начальник отдела по работе с населением ТОО "Батыс Энергоресурсы" Ирина ПОЛЫНЯНКИНА, с 1 апреля 2018 года оплата будет приниматься только по счетам-извещениям. Однако абоненты, которые сейчас приобрели книжки, могут ими пользоваться до их окончания. - В соответствии с утвержденными тарифами на электроэнергию по объемам потребления, начисление оплаты за потребленную электроэнергию производится по трем уровням на основании показаний счетчиков и в зависимости от количества зарегистрированных по адресу лиц, - отметила Ирина ПОЛЫНЯНКИНА. - Зачастую, расчеты, произведенные нами, и расчеты потребителя различаются по причине того, что показания электросчетчика сняты в разные дни, и потребитель не учитывает количество проживающих. По счету – извещению можно оплатить любую сумму не меньше имеющейся задолженности, для этого в счете имеется свободное окно для записей показаний электросчетчика и оплачиваемой суммы. В счете - извещении указывается количество зарегистрированных по адресу лиц, дата снятия показаний контролерами, показания, по которым произведено начисление за электроэнергию, распределение потребленных кВт часов по дифференцированным тарифам, оплаченные суммы в расчетном месяце, долг и переплата. Кроме того, счет – извещение могут отправлять на электронную почту. Для этого на адрес: [email protected] необходимо направить письмо с указанием ФИО, адреса и номера лицевого счета.