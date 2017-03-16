Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей

Иллюстративное фото из архива "МГ" _ykJP0Byy5w Как сообщили в ДВД ЗКО, 33-летнего мужчину задержали сотрудники УБН. - В ходе проведения обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты 5 пластиковых бутылок и 4 шприца однократного применения с жидкостью, которая согласно заключению экспертизы является наркотическим средством - экстракционный опий. Объем раствора составил 0,7 литра, вес сухих остатков наркотического средства составил 8 грамм, - сообщили в полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела согласно статье 302 УК РК "" и статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами". Задержанный был арестован. Кроме того, в ДВД ЗКО сообщили, что в ходе проведения ОПМ "Допинг" был задержан 44-летний мужчина, который сбывал «экстракционный опий». Подозреваемый водворен в ИВС УВД города Уральска. В отношении него возбуждены уголовные дела, ведется досудебное расследование. Стоит отметить, что с начала 2017 года на территории ЗКО выявлено 46 наркопреступлений. По статье 297 УК РК за сбыт наркотических средств возбуждено 37 уголовных дел. Ликвидировано два наркопритона, а также пресечено 5 попыток контрабандного вывоза наркотиков через государственную границу РК . Общий вес изъятых и не допущенных в оборот наркотиков более 2 килограммов. Кроме того, сотрудники местных полицейских служб задержали 24 водителя, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.