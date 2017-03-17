Когда по проспекту Евразия в апреле прошлого года начался ремонт канализационного коллектора, объездной дорогой стала улица Щурихина. И без того разбитая дорога стала еще хуже. Сейчас сюда отказываются ездить такси, а скорая помощь проезжает с трудом. - Вообще дорога плохая, люди обходят постоянно этот участок. Вода кругом, сейчас растает, вообще грязь будет, не пройдешь, яма на яме. Каждый год у нас так, - говорит житель города Владимир. Улица Щурихина находится примерно в пятистах метрах от проспекта Евразия, но она никогда не была заасфальтирована. - У нас рядом находятся 2 школы, детям очень тяжело ходить. Везде грязь, обойти невозможно, машины едут, а детям некуда уйти даже, - жалуется другая жительница Сауле БАЙМАГАМБЕТОВА. Как выяснилось, страдать от непролазной грязи жителям улицы еще долго. Ремонтировать ее не будут. - В текущем году у нас эта улица в планах не стоит, и на следующий год тоже. Жители могут обратиться в акимат с коллективным заявлением, мы будем рассматривать, - сообщил руководитель отдела ЖКХ ПТ и АД города Уральска Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.