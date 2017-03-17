Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, звонок о пожаре в многоэтажке по ул. Гагарина поступил 16 марта в 21.32. Горела квартира на 7 этаже. - Пожар в 22.33 полностью ликвидирован. В результате пожара пострадал хозяин квартиры, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. 79-летний мужчина был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу с отравлением угарным газом средней степени. В тушении пожара было задействовано 11 единиц техники и 31 человек личного состава. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.