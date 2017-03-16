В Уральске живет необычная пара, которая уже 25 лет состоит в счастливом браке. Максут и Макта - маленькие люди. Маленькие в самом прямом смысле - они низкого роста. Корреспонденты  "МГ" поинтересовались, как они живут в повседневной жизни, как реагируют на постоянные взгляды людей, хотелось бы им поменять что-то в своей жизни и хватает ли внимания от государства. malenkie ludi (1) Максуту ЧУКЕЕВУ в этом году исполнилось 60 лет. - Родился я в селе Калмыково Тайпакского района. В семье нас было шестеро, я был самым старшим. Как рассказала мне моя мама, во время родов врача не было, роды принимала молодая практикантка. Когда все дети рождаются, они кричат. А я родился молча, и все подумали, что я мертвый. Практикантка не знала, что делать, окунула меня в ледяную воду, и я ожил, - рассказал Максут ЧУКЕЕВ. Родители Максута ЧУКЕЕВА были учителями. Отец преподавал уроки химии и биологии в школе, а мама была учителем начальных классов. - Родители были очень строги ко мне в воспитании. Я рос хулиганом. Всегда бегал с мальчишками, и то, что я маленького роста, мне никогда не мешало, меня никто не дразнил. А кто и дразнил, я всегда мог дать отпор, - рассказывает Максут. - После окончания школы я работал сезонным рабочим в противочумном отделении, потом в заготовительной конторе, там я проводил обработку химическими препаратами, но от этого стал страдать сезонной аллергией. В 1991 году Максут встретил свою вторую половинку, а в 1992 году они создали семью. - Через два года я уехал в Уральск, получать образование. Выучился на обувщика во втором училище, временами работал по своей профессии. Но вообще устроиться на работу было очень сложно, и долгое время проработать в одном месте мне так и не удалось, - сказал Максут. Супругой Максута стала Макта АМИРОВА. - Я уже пенсионерка, - смеясь, рассказывает Макта. - Мне 63 года, родилась я в Семиглавом маре Таскалинского района. В семье я была самой старшей из девочек, а вообще нас было семеро детей. Отец работал чабаном. Они с матерью жили отдельно, в семи километрах, на чабанской точке. Мне досталась роль ответственного воспитателя в нашей семье. Я всех должна была накормить, отправить в школу, вовремя с ними выучить уроки, а в выходные мы все ездили к родителям. Когда Макта училась в школе, дети ее дразнили "бабушкой". Из-за своего роста маленькая Макта часто спотыкалась. - В детстве я очень сильно обижалась, когда меня обзывали. А теперь я не даю себя в обиду, если даже меня дразнят дети, которые не понимают, что так делать нельзя, я сразу иду к родителям этих детей и им все объясняю, - говорит Макта. Отец Макты очень любил ее и баловал своим вниманием. - При живом отце, я никогда даже не задумывалась о замужестве, - вспоминает Макта. - Так сложилось, что когда папы не стало, я вышла замуж. Я являюсь инвалидом детства, но родители мои никак не могли смириться с этим. Они даже не задумывались оформить мне пенсию по инвалидности. Пенсию я оформила только после смерти отца. В 1995 году чета Чукеевых перебралась в город. Три года они прожили в Уральском доме инвалидов. После чего ушли оттуда по собственному желанию на квартиру, сразу же подали документы и встали в очередь на собственное жилье. - 17 лет мы стояли на очереди. А 1 декабря 2016 года нам вручили ключи от квартиры. Ходили на прием лично к акиму Алтаю КУЛЬГИНОВУ, на тот момент он был акимом города. Хороший мужик, встретил нас с уважением, по-простому, - сказал Максут. - Потом же он сделал для нас огромный подарок - современный телевизор. В новой квартире семье Чукеевых живется комфортно. - Вот только с окон дует, но это не проблема, нужно поменять резинки. Ходил в КСК, и даже писал заявление в ЖКХ, пока безрезультатно. Новую квартиру еще предстоит обставить мебелью. Нам помогали родственники приобрести кое-что из мебели в дом, - отмечает Максут. Максут и Макта никогда не жаловались на жизнь, и никогда не просили помощи. Единственная проблема, с которой им трудно смириться, это расстояние от дома до остановки. - Я еще дойду без проблем до остановки, но вот жена моя такими мелкими шагами до остановки идет более получаса. Вот перенесли бы остановку к нам поближе, - мечтают супруги. По словам Максута, в магазинах проблем никогда не возникало,  если они не могут достать что-то с верхних полок, на помощь всегда приходят вежливые продавцы. - В автобусах кондукторы часто просят жителей уступить нам место, радует, что осталось уважение к таким людям, - сказал Максут. Одевается семейная пара в детских магазинах. Так как специализированных магазинов для людей с низким ростом в Уральске нет. Прожив всю жизнь особенными людьми, они довольны всем. Единственная мечта, которая не сбылась - это дети. К сожалению, им не удалось познать счастье быть родителями. Несмотря на это, супруги Чукеевы прожили в счастливом браке уже 25 лет. malenkie ludi (2) malenkie ludi (3) malenkie ludi (4) malenkie ludi (5) malenkie ludi (6) malenkie ludi (7) malenkie ludi (8) malenkie ludi (9) malenkie ludi (10) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА