Максуту ЧУКЕЕВУ в этом году исполнилось 60 лет. - Родился я в селе Калмыково Тайпакского района. В семье нас было шестеро, я был самым старшим. Как рассказала мне моя мама, во время родов врача не было, роды принимала молодая практикантка. Когда все дети рождаются, они кричат. А я родился молча, и все подумали, что я мертвый. Практикантка не знала, что делать, окунула меня в ледяную воду, и я ожил, - рассказал Максут ЧУКЕЕВ. Родители Максута ЧУКЕЕВА были учителями. Отец преподавал уроки химии и биологии в школе, а мама была учителем начальных классов. - Родители были очень строги ко мне в воспитании. Я рос хулиганом. Всегда бегал с мальчишками, и то, что я маленького роста, мне никогда не мешало, меня никто не дразнил. А кто и дразнил, я всегда мог дать отпор, - рассказывает Максут. - После окончания школы я работал сезонным рабочим в противочумном отделении, потом в заготовительной конторе, там я проводил обработку химическими препаратами, но от этого стал страдать сезонной аллергией. В 1991 году Максут встретил свою вторую половинку, а в 1992 году они создали семью. - Через два года я уехал в Уральск, получать образование. Выучился на обувщика во втором училище, временами работал по своей профессии. Но вообще устроиться на работу было очень сложно, и долгое время проработать в одном месте мне так и не удалось, - сказал Максут. Супругой Максута стала Макта АМИРОВА. - Я уже пенсионерка, - смеясь, рассказывает Макта. - Мне 63 года, родилась я в Семиглавом маре Таскалинского района. В семье я была самой старшей из девочек, а вообще нас было семеро детей. Отец работал чабаном. Они с матерью жили отдельно, в семи километрах, на чабанской точке. Мне досталась роль ответственного воспитателя в нашей семье. Я всех должна была накормить, отправить в школу, вовремя с ними выучить уроки, а в выходные мы все ездили к родителям. Когда Макта училась в школе, дети ее дразнили "бабушкой". Из-за своего роста маленькая Макта часто спотыкалась. - В детстве я очень сильно обижалась, когда меня обзывали. А теперь я не даю себя в обиду, если даже меня дразнят дети, которые не понимают, что так делать нельзя, я сразу иду к родителям этих детей и им все объясняю, - говорит Макта. Отец Макты очень любил ее и баловал своим вниманием. - При живом отце, я никогда даже не задумывалась о замужестве, - вспоминает Макта. - Так сложилось, что когда папы не стало, я вышла замуж. Я являюсь инвалидом детства, но родители мои никак не могли смириться с этим. Они даже не задумывались оформить мне пенсию по инвалидности. Пенсию я оформила только после смерти отца. В 1995 году чета Чукеевых перебралась в город. Три года они прожили в Уральском доме инвалидов. После чего ушли оттуда по собственному желанию на квартиру, сразу же подали документы и встали в очередь на собственное жилье. - 17 лет мы стояли на очереди. А 1 декабря 2016 года нам вручили ключи от квартиры. Ходили на прием лично к акиму Алтаю КУЛЬГИНОВУ, на тот момент он был акимом города. Хороший мужик, встретил нас с уважением, по-простому, - сказал Максут. - Потом же он сделал для нас огромный подарок - современный телевизор. В новой квартире семье Чукеевых живется комфортно. - Вот только с окон дует, но это не проблема, нужно поменять резинки. Ходил в КСК, и даже писал заявление в ЖКХ, пока безрезультатно. Новую квартиру еще предстоит обставить мебелью. Нам помогали родственники приобрести кое-что из мебели в дом, - отмечает Максут. Максут и Макта никогда не жаловались на жизнь, и никогда не просили помощи. Единственная проблема, с которой им трудно смириться, это расстояние от дома до остановки. - Я еще дойду без проблем до остановки, но вот жена моя такими мелкими шагами до остановки идет более получаса. Вот перенесли бы остановку к нам поближе, - мечтают супруги. По словам Максута, в магазинах проблем никогда не возникало, если они не могут достать что-то с верхних полок, на помощь всегда приходят вежливые продавцы. - В автобусах кондукторы часто просят жителей уступить нам место, радует, что осталось уважение к таким людям, - сказал Максут. Одевается семейная пара в детских магазинах. Так как специализированных магазинов для людей с низким ростом в Уральске нет. Прожив всю жизнь особенными людьми, они довольны всем. Единственная мечта, которая не сбылась - это дети. К сожалению, им не удалось познать счастье быть родителями. Несмотря на это, супруги Чукеевы прожили в счастливом браке уже 25 лет.