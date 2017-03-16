Цены более чем доступны. Например, отдых в пятизвездочном отеле на первой береговой на неделю стоит от 320 000 тенге на двоих!

Пляжный отдых - самый лучший из всех способов провести отпуск! После напряжённого рабочего года не хочется ничего иного, кроме как обессиленно и мечтательно лежать на шезлонге, подставив измождённое в трудах и заботах тело живительному солнцу и бодрящему бризу. Средиземное море — без преувеличения самый популярный пляжный регион планеты: находится оно между Европой, Африкой и Азией, и его прекрасные пляжи делят между собой аж 22 государства! Несомненным лидером по приему туристов остается Турция с нашим любимым «все включено». Вылеты в Анталью из Уральска начинаются в мае. Летать будут две цепочки двух авиакомпаний. Сейчас идет третий этап раннего бронирования этих туров, а началась эта акция в январе. Почему выгодно бронировать заранее, знают уже многие туристы. И те, кто однажды сделал это, пользуются этой акцией каждый год.- Во–первых, это большие скидки - до 40% от отелей, во-вторых, большой выбор этих отелей, особенно на июль-август, эти месяцы отдыха мы всегда рекомендуем бронировать заранее с выгодой для бюджета, - поясняет Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА. - Тем более, что в этом году горящих туров не ожидается, так как в этом году активно бронируются в популярную Турцию российские туристы, соскучившиеся по этому курорту и не имевшие возможности отдохнуть там из-за запрета властей на продажи турпутевок в прошлом году.- Также летом популярны такие страны, как Черногория, Тунис, Болгария, Испания, Италия и так далее. Наши менеджеры всегда дадут вам подробную и грамотную консультацию по всем вопросам. Не боюсь громких слов, но для нас качество отдыха наших клиентов - прежде всего, и мы работаем только с надежными туроператорами,- говорит Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА.Туристическая компания «Онур Трэвел» на рынке туриндустрии работает более 10 лет. Фирма занимается не только организацией туров, но также сама устраивает корпоративные туры, бизнес-конференции и многое другое за пределами нашей страны. Каждому клиенту открывается персональная бонусная карта, на ней копятся деньги, и это приятный довесок при оформлении следующего тура.Лицензия ТА №443 от 30.04.2004г. выдана агентством по туризму и спорту РК. На правах рекламы.