На  благоустройство пешеходного бульвара между 4 и 6 микрорайонами выделили 113 млн тенге, а на сквер по улице Пушкина в районе областной больницы - 53 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам пресс-секретаря акима города Арсена ГУБАШЕВА, проектно-сметная документация на благоустройство скверов уже готова. Однако подрядные организации, которые будут заниматься строительством, еще не определены. - В сквере устроят малые архитектурные формы, покроют брусчаткой пешеходную зону и установят фонари освещения, - сказал Арсен ГУБАШЕВ. Как рассказали в акимате, отдельно бюджетом не предусмотрены средства на содержание скверов. Денежные средства на содержание и обслуживание скверов и площадей предусмотрено из суммы, выделенной на обеспечение санитарного состояния в населенных пунктах. Стоит отметить, что на территории города есть 54 скверов и площадей. Из них 23 сквера - неблагоустроенные. Кристина КОБИНА