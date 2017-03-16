Фото из архива "МГ" По словам пресс-секретаря акима города Арсена ГУБАШЕВА, проектно-сметная документация на благоустройство скверов уже готова. Однако подрядные организации, которые будут заниматься строительством, еще не определены. - В сквере устроят малые архитектурные формы, покроют брусчаткой пешеходную зону и установят фонари освещения, - сказал Арсен ГУБАШЕВ. Как рассказали в акимате, отдельно бюджетом не предусмотрены средства на содержание скверов. Денежные средства на содержание и обслуживание скверов и площадей предусмотрено из суммы, выделенной на обеспечение санитарного состояния в населенных пунктах. Стоит отметить, что на территории города есть 54 скверов и площадей. Из них 23 сквера - неблагоустроенные.