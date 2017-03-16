Тамара ДУЙСЕНОВА рассказала собравшимся о предстоящем повышении пенсий и пособий, в частности, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля 2017 года он повысится до 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 60 167 тенге (с 1 января 2017 года) до 66 676 тенге с 1 июля 2017 года. Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.Как стало известно на совещании, в 2016 году в Атырауской области планировалось охватить 19357 человек по различным комплексным планам занятости, по итогам года было охвачено 25 506 человек. - Есть очень тонкая грань между нуждающимся человеком и иждивенцем. В месяц я принимаю в среднем 50 человек и около половины из них приходят с просьбами как-то улучшить их материальное положение, найти им работу. Когда мы начинаем предлагать варианты через наш центр занятости населения, большинство, как правило, отказывается. Их не устраивает зарплата, «престижность» предлагаемой работы и тому подобные вещи. Все ждут что аким взмахнет волшебной палочкой и трудоустроит их в теплое и высокооплачиваемое место, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Мы должны разъяснять людям что государственный подход – это в первую очередь системность. Если ты отвергаешь помощь государства – это твое право, и криками и скандалами эту проблему решить нельзя. Государство вводит специальные программы, ориентированные на занятость населения и сокращение безработицы. Если человек нуждается – он ими воспользуется, свою эффективность они уже доказали. Для нуждающегося человека государственная программа - это первый шаг, который впоследствии может стать началом чего-то большего. Мы должны объяснять это людям в первую очередь, ведь как бы грубо не звучало, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. К слову в 2011-2016 году в Атырауской области в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» был произведен ремонт на 212 социальных проектах и трудоустроено 3,7 тысячи человек. За эти годы 2 532 человека получили микрокредиты на сумму 6,2 млрд. тенге, проведены инженерно-коммуникационные инфраструктуры 150 предпринимателям. Получателями кредитов открыто дополнительно 1 402 рабочих места.