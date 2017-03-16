Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры ЗКО Азамат САТБАЕВ, эти меры предприняты для уменьшения количества краж. - Этот проект предполагает собой установку и обслуживание так называемого облачного видеонаблюдения компанией Казахтелеком. Жильцы лишь будут ежемесячно платить абонентскую плату, - отметил Азамат САТБАЕВ. - Камеры устанавливаются над входом в подъезд и на лестничной площадке. Таким образом жильцы смогут просматривать из квартиры все, что происходит около подъезда и внутри него. С августа 2016 года в городе было установлено 140 камер видеонаблюдения. Дополнительно из бюджета выделено 360 млн тенге на установку еще 200 видеокамер. Также прокурор отметил, что в области снизилось количество краж на 200 фактов ежемесячно.