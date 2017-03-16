Фото из архива "МГ" Эту информацию подтвердили фельдшеры городской станции скорой помощи. Сергею БЕКЕЖАНОВУ было 60 лет. - Он был лучшим директором станции скорой помощи. Трагедия произошла в 6 утра. Его жена вызвала скорую, когда Сергею Мадиевичу стало плохо с сердцем. Когда бригада приехала к нему, он был уже мертв, - рассказывает фельдшер скорой помощи. - Нам так жалко его, все плачут. Сотрудники скорой отметили, что смерть Сергея БЕКЕЖАНОВА стала трагедией для всего коллектива станции скорой помощи.