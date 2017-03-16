Иллюстративное фото из архива "МГ" В области реализуется проект "Карта потенциальных очагов социальной напряженности", куда был включен вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. - Этот вопрос прорабатывался акиматом области. Прошел общественный совет, было учтено мнение горожан и решили на время закрыть вопрос о повышении цен на билеты в автобусах, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. Когда именно пассажироперевозчики вернутся к своему требованию повысить цены на проезд, пока неизвестно.