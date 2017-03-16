По словам спикера, во время рабочей поездки в две области - Актюбинскую и Костанайскую предприниматели пожаловались на то, что в Фонде поддержки сельских предпринимателей необходимо заполнять порядка 30 документов. - Мы вынесли этот вопрос на рассмотрение в Минсельхозе. 10 марта был разработан приказ о том, чтобы количество документов сократить до 15. Вторая хорошая новость для сельских предпринимателей: если раньше были трудности с банками в получении кредита из-за предоставления залога, то теперь организация "КАЗАГРОГАРАНТ" будет предоставлять 85% гарантий предпринимателю. 50% из них будет направляться из местного бюджета, вторая половина - предусмотрена самой организацией, - пояснила министр. - В случае, если предприниматель не сможет выплатить кредит, у него будут эти самые гарантии, - сообщила Тамара ДУЙСЕНОВА.