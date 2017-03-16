- С 1 января 2018 года адресная социальная помощь будет даваться не всем многодетным семьям подряд, - сообщила Тамара ДУЙСЕНОВА. - Если раньше государство выплачивало пособия и семьям госслужащих, и бизнесменов, и нуждающимся одну сумму, теперь эта помощь будет выплачиваться по-новому. Тем семьям, которые зарабатывают достаточно, чтобы прокормить свою семью, пособия выплачивать не будем. Будем помогать тем, кто действительно нуждается. Размер пособий мы планируем повысить. Глава МТСЗН РК подробно остановилась на том, как будет назначаться адресная социальная помощь с 1 января 2018 года. - Со следующего года в Казахстане будет введен новый порядок оказания адресной социальной помощи для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня – 40%) на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости. Соцпомощь будет предоставляться взамен ныне действующих: специальных государственных пособий многодетным семьям; государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей; адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам, - сказала министр. Адресная социальная помощь в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь. Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется. Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.