В Теректинской районной больнице №2 завершилась аудиторская проверка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил хирург Теректинской районной больницы №2 Марлен Жарылгасынов, 5 февраля он получил официальный ответ на свое заявление. В нем говорится, что во время аудиторской проверки в районной больнице были выявлены нарушения касательно надбавок к заработной плате.
– Согласно платежным документам от 4 февраля, сумма переплаты возмещена в бюджет. В установленные сроки в адрес предприятия вносится предписание на устранение выявленных нарушений, - говорится в письме.
В самом департаменте внутреннего государственного аудита по ЗКО (далее ДВГА) на официальный запрос редакции ответили, что инфекционное отделение на 20 коек на базе Теректинской районной больницы №2 открыли 29 июня прошлого года, а закрыли 11 августа.
– В списках работников больницы, задействованных в противоэпидемических мероприятиях за август, значатся сотрудники, указанные в обращении (супруга директора больницы и медсестра - прим. автора). Дежурство врача и медсестры в стационаре табелировано в период с 6 августа по 11 августа. Из содержания объяснительной сотрудников больницы, все данные по рабочему времени отражены в табеле на основании имеющихся приказов. Фактически врач не выходила в стационар на дежурства, так как является врачом-гинекологом и в любой момент могла возникнуть ситуация по принятию родов беременных пациентов, в связи с чем не могла войти в «грязную зону» инфекционного отделения. Медсестра по болезни не смогла выйти на дежурство, на замену из среднего медперсонала все отказались на выход в инфекционную зону, - сообщили в ДВГА.
На тот момент в больнице имелась экстренная нештатная ситуация в период пандемии и заменить заболевшую медсестру согласился только штатный медбрат, который отработал ранее три дежурства и не был включен в табель. Он отработал установленный норматив в августе.
– В период пандемии отдельные врачи и средний медперсонал больницы представили листы нетрудоспособности по болезни с признаками COVID-19. Из указанного следует, что оснований, а именно приказов для выплаты доплаты фактически отработавшим специалистам не имелось. В табеле учета рабочего времени не отражены фактически отработанное время сотрудников больницы с обоснованием замен дежурства инфекционного отделения больницы, - ответили аудиторы.
Стоит отметить, что врачу, не выходившему на дежурство необоснованно начислена и выплачена надбавка в сумме 272 тысяч тенге, медицинской сестре - 204 тысячи тенге. Выплаченная сумма доплат, по словам аудиторов, была возмещена сотрудниками больницы в доход республиканского бюджета.
– В адрес предприятия вносится предписание на устранение выявленных нарушений. Результаты аудиторской проверки представлены антикоррупционной службе по ЗКО, - добавили в ДВГА.
Для того чтобы проверить доводы Марлена Жарылгасова в управлении здравоохранения ЗКО создали специальную комиссию, которую возглавил заместитель руководителя облздрава Гизатолла Лямов.
– В медучреждении провели государственный аудит, установлено, что вместо указанных в табеле медицинских работников (медсестра и врач) по договоренности между собой, в течение нескольких дней работу выполняли другие медицинские работники этой же больницы. Незаконно выплаченные деньги в размере 476 тысяч тенге возвращены в республиканский бюджет, - сообщили в облздраве.
На вопрос почему врача-гинеколога (супругу директора - прим. автора) включили в "грязную зону", если ее в любой момент могли вызвать на роды, нам ответили, что врач-гинеколог в больнице одна и ее не привлекали к работе в инфекционном стационаре. Однако почему изначально она была включена в список врачей, привлекаемых к работе в грязной зоне, уточнять не стали.
– Комиссия рекомендовала объявить директору больницы строгий выговор. Табель учета рабочего времени в инфекционном стационаре составляла старшая медсестра, вопрос наложения дисциплинарного взыскания в отношении нее будет решаться работодателем, то есть директором больницы, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, добавив при этом, что необходимые материалы также будут переданы в правоохранительные органы.
Напомним,
в редакцию "МГ" обратились врачи Теректинской районной больницы №2, которые были возмущены тем, что их коллеги незаконно получили надбавки к зарплате в период пандемии.
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