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Социум

Аварийные сбои в энергосетях привели к остановке АНПЗ - президент РК

Это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ, считает глава государства. Вчера, 22 апреля, Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области. Президент сказал о необходимости устойчивого развития энергоснабжения региона. - Успешное развитие области невозможно без решения этого вопроса. Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией. Пока в данном направлении есть проблемы. Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситу
Дана Рахметова
Аварийные сбои в энергосетях привели к остановке АНПЗ - президент РК
Это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ, считает глава государства. 
Аварийные сбои в энергосетях привели к остановке АНПЗ - президент РК
Аварийные сбои в энергосетях привели к остановке АНПЗ - президент РК
Вчера, 22 апреля, Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области. Президент сказал о необходимости устойчивого развития энергоснабжения региона. - Успешное развитие области невозможно без решения этого вопроса. Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией. Пока в данном направлении есть проблемы. Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ. По моему поручению разрабатывается Схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана. В целом, Правительству требуется принять комплекс мер по повышению надежности функционирования электрической сети западного региона, - сказал президент. Стоит отметить, что бензиновый коллапс в ЗКО начался 2 апреля. Цены на бензин марки АИ-92 взлетели. Но даже дорогое топливо находилось с трудом. Многие АЗС отпускали бензин по талонам. На сегодняшний день средняя цена на бензин марки АИ-92 составляет 172-174 тенге, а нАи-95 - 190 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
АНПЗ президент выступление

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