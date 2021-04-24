Аварийные сбои в энергосетях привели к остановке АНПЗ - президент РК

Это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ, считает глава государства. Вчера, 22 апреля, Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области. Президент сказал о необходимости устойчивого развития энергоснабжения региона. - Успешное развитие области невозможно без решения этого вопроса. Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией. Пока в данном направлении есть проблемы. Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситу