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Происшествия Социум

Авиакатастрофа в Вашингтоне: все пассажиры погибли

Следователи изучают найденные в реке бортовые самописцы с воздушного судна.
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Авиакатастрофа в Вашингтоне: все пассажиры погибли

На борту самолета были спортсмены и тренеры из России, Филиппин и Германии. Они возвращались из Канзаса, где проходил чемпионат США по фигурному катанию. Причина крушения пока не установлена. Предварительный отчет о расследовании будет готов в течение месяца.

Следователи изучают найденные в реке бортовые самописцы с воздушного судна. Полиция исключает версию теракта.

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Авария произошла накануне недалеко от аэропорта имени Рейгана, когда самолет Bombardier авиакомпании American Airlines шел на посадку, а вертолет выполнял тренировочный полет. В результате столкновения оба судна рухнули в реку Потомак. В вертолете сухопутных войск США были трое военных.

Эту катастрофу назвали одной из самых крупных в штатах за последние 15 лет.

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