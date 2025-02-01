Авиакатастрофа в Вашингтоне: все пассажиры погибли

На борту самолета были спортсмены и тренеры из России, Филиппин и Германии. Они возвращались из Канзаса, где проходил чемпионат США по фигурному катанию. Причина крушения пока не установлена. Предварительный отчет о расследовании будет готов в течение месяца.

Следователи изучают найденные в реке бортовые самописцы с воздушного судна. Полиция исключает версию теракта.

Авария произошла накануне недалеко от аэропорта имени Рейгана, когда самолет Bombardier авиакомпании American Airlines шел на посадку, а вертолет выполнял тренировочный полет. В результате столкновения оба судна рухнули в реку Потомак. В вертолете сухопутных войск США были трое военных.

Эту катастрофу назвали одной из самых крупных в штатах за последние 15 лет.

По 129 долларов начислили из Нацфонда детям Казахстана