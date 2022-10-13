Авария произошла 13 октября на дороге Самара - Шымкент. Вблизи посёлка Акжар водитель автобуса Setra допустил опрокидывание транспорта в левый кювет. В автобусе находились 52 пассажира - все они сотрудники охранного агентства, ехавшие на пересменку. Девять человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу Хромтау.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.