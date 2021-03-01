В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что на пересечении пр. Абулхаир хана и улицы Тлеу батыра произошло ДТП с участием автобуса марки ПАЗ, следовавшего по 12 маршруту, и автомашины Daewoo Nexia. В результате ДТП трое детей из автомашины Daewoo Nexia доставлены в ОДКБ для осмотра и женщина госпитализирована в БСМП г.Актобе. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, по предварительным данным пострадавших пассажиров нет. Департамент полиции Актюбинской области просит водителей транспортных средств строго соблюдать ПДД РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.