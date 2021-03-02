Первый рейс из Уральска в Атырау отправится 4 марта в 9.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители ЗКО просят пустить пассажирские автобусы в Актобе и Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" После многочисленных жалоб жителей ЗКО автобусам наконец разрешили осуществлять межобластные пассажирские перевозки. После смертельных аварий вахтовики  потребовали возобновить автобусное сообщение. Люди были обеспокоены участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий со смертельными исходами. Как сообщил начальник автовокзала Талгат Бисекенов, 27 февраля вышло новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова. Теперь в регионах, которые находятся в «желтой» и «зеленой» зонах, разрешается движение межобластных автобусов. – Почти год наши автобусы простаивали. В апреле прошлого года нам запретили осуществлять пассажирские перевозки. Теперь, согласно новому постановлению, мы можем возобновить автобусное движение между Уральском и Атырау. Мы с радостью сообщаем, что 4 марта в 9.00 первый рейс отправится в путь. По Актобе пока не могу ничего сказать, в данный момент мы уточняем организационные моменты, - сообщил Талгат Бисекенов. Напомним, за прошлую неделю на автодороге Уральск-Атырау произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 человек. Первая авария произошла 22 февраля на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Чуть позже здесь же произошла еще две аварии, в которых погибли два человека. Еще одно ДТП случилось  26 февраля, на этой же автодороге столкнулись две "Тайоты", погибли четыре человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  