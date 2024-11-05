Автобусная остановка рухнула на людей в Актау: есть пострадавшие

В Актау в 1 микрорайоне у Дома культуры «Дружба» произошел инцидент, связанный с обрушением новой автобусной остановки. Несколько человек получили травмы, когда конструкция рухнула из-за сильного шквального ветра

В Актау в 1 микрорайоне у Дома культуры «Дружба» произошел инцидент, связанный с обрушением новой автобусной остановки. Несколько человек получили травмы, когда конструкция рухнула из-за сильного шквального ветра.

По информации, предоставленной местными властями, обрушившаяся остановка еще не была окончательно установлена. Этот объект был временно перемещен в другое место в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей. Работы по ремонту труб проводились компанией АО «Алматыинжстрой». Акимат города Актау сообщил, что инцидент произошел вследствие ухудшения погодных условий, а именно шквального ветра, который стал причиной падения не до конца установленных конструкций.

Сотрудники коммунальных служб оперативно убрали обрушившуюся остановку с места происшествия.

Очевидцы происшествия сообщают, что остановка была прозрачной и легкой, что сделало её особенно уязвимой в условиях сильного ветра. Один из свидетелей, Елена, рассказала, что конструкция сначала «полетела», а затем несколько раз перевернулась, при этом не успев упасть на землю, она придавила несколько людей.

— Многие чудом спаслись, - добавила она.

По данным полиции региона, в результате пострадал один человек. В настоящее время он доставлен в областную больницу. В пресс-службе департамента полиции также сообщили, что остановка обрушилась из-за погодных условий. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело и ведется расследование.

Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение в Мангистауской области — дожди, особенно интенсивные на западе, севере области и порывы ветра со скоростью до 23 метров в секунду.