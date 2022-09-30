Первого октября будет совершён первый рейс после инцидента на границе, передаёт портал «Мой ГОРОД». Из Уральска возобновили автобусные маршруты в Тольятти и Саратов Фото из архива "МГ" Автобусное сообщение в Самару и Уральск было приостановлено 28 сентября. Как выяснилось, в очереди у пограничного поста «Маштаково» в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус, а водителям угрожали. По словам начальника уральского автовокзала Талгата Бисекенова, для безопасности пассажиров они также отменили рейс из Уральска в Самару и Тольятти. Пока только на 29 сентября. Но автобус не ходил и 30 сентября.
- Завтра из Самары и Тольятти в Уральск запустят по одному автобусному рейсу и мы в свою очередь также запускаем пока только по одному рейсу в Самару и Тольятти. Дальше покажет время, - сказал Талгат Бисекенов.
Также из-за спроса автовокзал запустил нерегулярные рейсы в Астану и Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.