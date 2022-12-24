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Происшествия Социум

Автомобиль влетел в остановку в Уральске

ДТП произошло по проспекту Абая, передает портал "Мой ГОРОД". Авария произошла сегодня, 24 декабря, на остановке Научно-техническая библиотека по проспекту Абая. Автомобиль "Фольксваген" влетел в остановочный павильон. По предварительной информации на остановке в это время никого не было. По словам очевидцев, за рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо и он влетел в остановку. Другие подробности ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медет
Дана Рахметова
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
ДТП произошло по проспекту Абая, передает портал "Мой ГОРОД". 
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
 Авария произошла сегодня, 24 декабря, на остановке Научно-техническая библиотека по проспекту Абая. Автомобиль "Фольксваген" влетел в остановочный павильон. По предварительной информации на остановке в это время никого не было. По словам очевидцев, за рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо и он влетел в остановку. Другие подробности ДТП выясняются.
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Автомобиль влетел в остановку в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
ДТП Остановка

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