Автомобиль влетел в остановку в Уральске

ДТП произошло по проспекту Абая, передает портал "Мой ГОРОД". Авария произошла сегодня, 24 декабря, на остановке Научно-техническая библиотека по проспекту Абая. Автомобиль "Фольксваген" влетел в остановочный павильон. По предварительной информации на остановке в это время никого не было. По словам очевидцев, за рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо и он влетел в остановку. Другие подробности ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медет