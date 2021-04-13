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Бизнес-новости

Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане

Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz, проанализировав динамику рынка в категории «Услуги», выяснили, какие из услуг стали наиболее популярными среди казахстанцев по итогам первого квартала 2021 года. По словам экспертов OLX, самыми востребованными услугами стали грузоперевозки и складские услуги, сместив с лидирующей позиции услуги по ремонту и строительству. Также в тройку самых необходимых казахстанцам услуг вошли авто услуги и услуги по ремонту и обслуживанию техники, сместив фокус с рубрики «красота и здоровье», вошедшей в ТОП-3 в аналогичном периоде прошлого года. Грузоперевозки и с
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Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане
Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz, проанализировав динамику рынка в категории «Услуги», выяснили, какие из услуг стали наиболее популярными среди казахстанцев по итогам первого квартала 2021 года. По словам экспертов OLX, самыми востребованными услугами стали грузоперевозки и складские услуги, сместив с лидирующей позиции услуги по ремонту и строительству. Также в тройку самых необходимых казахстанцам услуг вошли авто услуги и услуги по ремонту и обслуживанию техники, сместив фокус с рубрики «красота и здоровье», вошедшей в ТОП-3 в аналогичном периоде прошлого года.
Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане
Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане
Грузоперевозки и складские услуги заняли 33% от общего числа объявлений категории «Услуги». Востребованность данного вида услуг выросла вдвое по сравнению с прошлогодним периодом. Примечательно, что в аналогичном периоде прошлого года абсолютным лидером категории были услуги по ремонту и строительству, с долей в 21% по количеству объявлений от общего числа объявлений категории, в текущем году рубрика спустилась на четвертую строчку ТОП-10, занимая лишь долю в 10%.
Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане
Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане
Востребованными услугами для казахстанцев в 2021 году стали также автоуслуги (доля 12%) с лидерами по числу объявлений в области найма эвакуатора и услуг СТО, а также услуги по ремонту и обслуживанию техники (доля 11%) с лидерами в области ремонта бытовой техники и компьютеров. Динамика роста в рубрике автоуслуги составила практически 50%, а в рубрике ремонта и обслуживания техники – более 25%. Стали более востребованы и услуги уборки с лидерами в рубрике вывоз мусора и уборка коттеджей и помещений (доля 9%) и 5 строчка ТОП-10 популярных услуг в Казахстане. Средняя стоимость популярных в Казахстане услуг варьируется от снижения в среднем на 30% по услугам уборки, до незначительного роста: отделка и ремонт подорожали в среднем на 6%, услуги эвакуатора – на 10%, и умеренного роста – автоперевозки стали дороже на 16%. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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