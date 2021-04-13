Автотранспортные перевозки стали самым популярным видом услуг в Казахстане

Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz, проанализировав динамику рынка в категории «Услуги», выяснили, какие из услуг стали наиболее популярными среди казахстанцев по итогам первого квартала 2021 года. По словам экспертов OLX, самыми востребованными услугами стали грузоперевозки и складские услуги, сместив с лидирующей позиции услуги по ремонту и строительству. Также в тройку самых необходимых казахстанцам услуг вошли авто услуги и услуги по ремонту и обслуживанию техники, сместив фокус с рубрики «красота и здоровье», вошедшей в ТОП-3 в аналогичном периоде прошлого года. Грузоперевозки и с