Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ЗКОФ ТОО "Казавтодор", 5 марта с 22.00 из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на автодороге Самара-Шымкент. Трасса закрыта для всех видов автотранспорта от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.