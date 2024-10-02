1 октября в Кобдинском районе на автодороге Самара-Шымкент загорелся автовоз с 6 легковыми машинами, сообщили в ДЧС Актюбинской области.

Автовоз и три легковые машины сгорели на трассе в Актюбинской области

Первого октября в Кобдинском районе на автодороге Самара — Шымкент загорелся автовоз с шестью легковыми машинами, сообщили в ДЧС Актюбинской области. Пожар начался с моторного отсека автовоза и перешел на груженные автомобили. Огнеборцы смогли спасти три из них, остальные три сгорели.

28-летний водитель автовоза и 30-летний водитель, гражданин Кыргызской Республики, который проезжал мимо, пытались самостоятельно потушить огонь и получили ожоги. Спасатели доставили их в Кобдинскую районную больницу.

— Водителей госпитализировали в Кобдинскую районную больницу. У них ожоги лица и кистей легкой степени, — сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По информации Департамента полиции, автовоз передвигался из Шымкента в Москву, водители - жители Туркестанской области.

Фарида ЗАРИП