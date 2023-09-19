Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе (непризнанная республика в Закавказье — прим. автора).
— В целях обеспечения положений трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, гражданских служащих и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера, — говорится в сообщении.
Позже появилось заявление о том, «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями».
При этом жители Степанакерта (город в Нагорном Карабахе с населением более 50 тысяч человек — прим. автора) сообщают об артиллерийском обстреле, объявлена воздушная тревога. В Telegram-каналах публикуется видео, где слышны сирены и стрельба.
В министерстве обороны Армении заявили, что у страны нет армии в Нагорном Карабахе.
— Как и ранее, в азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав. Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет ещё раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении.
Напомним, последнее время мировые волонтёрские организации совершали попытки доставить гуманитарный груз в Нагорный Карабах. Весной этого года Азербайджан установил в Лачинском коридоре КПП. Единственный путь доставки грузов по земле со стороны Армении оказался закрыт, что вызвало нехватку продовольствия.
12 сентября МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху.
— В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права, - говорилось в сообщении.
Власти Армении дважды обращались в ООН с требованиями открыть Лачинский коридор. В Баку объясняли свою позицию тем, что коридор используется для снабжения незаконных вооруженных формирований.
Нагорно-Карабахский конфликт идёт с 1917 года.
