Аслана Утепова задержали 30 декабря 2022 года при получении 300 тысяч тенге. Его обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

По делу начался суд и прокурор запросила наказание в виде 7,5 лет заключения. В своём последнем слове Утепов попросил суд не лишать его свободы. В мае суд вынес приговор — семь лет в колонии средней безопасности.

После Аслан Утепов и его адвокат Руслан Шагатаев обжаловали приговор и подали заявление в областной суд.

Сегодня, 19 сентября, состоялись прения сторон. Суд прошёл под председательством Азата Избасарова и судей коллегии Кайратом Утешевым и Ниязбеком Дилдабековым.

Сразу же Избасаров попросил тех, кто не поместился на сидячие места — удалиться из зала суда.

— Это все-таки судебный процесс! Не концерт, — сказал он.

После в зал завели Утепова. Процесс начался с бурных аплодисментов в его честь. Таким образом его поддержали пришедшие. Тут же Азат Избасаров сделал всем замечание.

— Если вы будите нарушать порядок судебного процесса, в следующий раз я объявлю его закрытым, — дополнил он.

Далее начался допрос потерпевшей Байсариевой. У неё спросили подробности выемки телефона и установку записывающих устройств.

— Я дала телефон сотрудникам Антикора. Там была переписка с Утеповым. Сведения с телефона передала добровольно. Никаких замечаний не было. Микрофон и маленькие штучки мне установили после десяти утра. В тот же день, где-то перед обедом ко мне подошли и сказали всё отдать. Сообщили, что задержали Аслана и увезли. Потом подписала какие-то бумаги. При выдаче записывающих устройств был Руслан, фамилию не запомнила. Второго тоже не запомнила. В Антикоре дали 240 тысяч тенге и 10 свои добавила, чтобы округлить. Аслан должен был вернуть мне 50 тысяч тенге, поэтому дала ему 250, а не 300 тысяч тенге, — рассказала в ходе допроса Байсариева.

Адвокат Шагатаев задал вопросы: почему в показаниях Байсариева озвучивает постоянно разные суммы? Сначала говорила, что 250 тысяч тенге её деньги, потом что 200 тысяч тенге её и 50 тысяч дали в Антикоре, после что 250 тысяч тенге выдал Антикор.

На что Байсариева ответила, что она впервые участвует в судебном процессе, волнуется и путается.

Затем начался допрос сотрудника Антикора Руслана Камешева. Он заверил, что был при осмотре места происшествия и на вручении диктофона.

— Вручения происходили с ещё одним оперативным сотрудником. Где происходило вручение, не помню, где и когда — тоже не помню, — дал показания Камешев.

Также он не запомнил, сколько установил записывающих устройств. Байсариева подтвердила, что Камешев вручал ей записывающие устройства.

Когда дошло дело до остальных свидетелей — сотрудников Антикора, выяснилось, что они находились в зале суда и слышали показания своего коллеги.

После выступил адвокат Утепова Руслан Шагатаев.

— Мы в корне не согласны с приговором суда. В действиях Утепова отсутствует состав преступления. По нашему мнению, ни Байсариеву, ни Павлова он ничем не обманул. Байсариева получила согласование на установку торгового павильона, это доказано материалами уголовного дела. Не хватало двух подписей. Если бы подписала, то смогла бы заниматься предпринимательской деятельностью. В суде она утверждала, что нет на это денег. Экс-аким Шыныбеков рассказал, что они приняли решение на совещании в акимате выдавать такой согласовательный документ. По городу около 60 предпринимателей, которые установили подобные торговые павильоны. То, что обещал Аслан для Байсариевой, он выполнил. Утепов никого не обманул. С Павлом аналогичная ситуация, — рассказал Шагатаев.

Адвокат рассказал, что сначала Павлов заявил в Антикоре, что передал Утепову 1,6 млн тенге. Спустя месяц оставил заявление и указал в нём уже два миллиона тенге.

— Доказательная база потерпевших основывается на голословных показаниях. Прошу оправдать Утепова или изменить наказание, не связанное с лишением свободы, — заключил Шагатаев.

Байсариева с апелляционной жалобой не согласилась. Прокурор просила коллегию оставить приговор без изменения.

Сам Утепов заявил, что всё это клевета и провокация со стороны прокуратуры и антикоррупционной службы.

— Я имею право представлять такие услуги. Давайте собирать картину до конца. Допустим, я получил деньги, а тогда кому их передал? Дали липовые показания и меня посадили в тюрьму. Хочу сказать, что потерпевшая — сомнительная личность. По моей информации, в базе МВД она стояла как «ночная бабочка». Это знали и взяли её на живца. Легче на таких надавить, понимаете? Меня постоянно преследовали. Хотели уличить в чём-то нехорошем. За 46 лет я не нарушал закона. Благодарен всевышнему, что сижу девять месяцев. Узнал в тюрьме о судебном произволе. Я вас прошу, примите правильное решение, — сказал Утепов.

Рассмотрев жалобу, апелляционная коллегия решила оставить приговор суда без изменений. Постановление вступает в силу со дня его провозглашения. Аслан Утепов не согласен с решением и будет обжаловать его в Верховном суде.

