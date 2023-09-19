Министр национальной экономики Алибек Куантыров напомнил, что налог на роскошь в Казахстане будет введен для «определённой прослойки населения», передаёт Nur.kz. К примеру, для владельцев яхт, самолётов, дорогих авто и так далее.
— Также он (налог – прим. ред.) будет накладываться на премиальный алкоголь – мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan 50-летней выдержки (шотландский бренд виски – прим. ред.), который стоит семь миллионов тенге – сейчас акциз на него 700 тенге. Мы увеличим его – добавляем примерно 10% от стоимости. Налог на роскошь касается определённой прослойки населения, которая не имеет большой доли в структуре населения, – заявил Куантыров на брифинге в правительстве.
Ввести налог на роскошь предложил президент в 2022 году. Он будет взиматься при обретении дорогостоящего имущества и транспортных средств. К примеру, яхт и частных самолётов.