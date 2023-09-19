Кому как не многократному чемпиону знать, как захватывают дух эти скоростные схватки. Читайте интервью и поддержите спортсмена на тернистом пути к Олимпийскому золоту.

Какими достижениями вы больше всего гордитесь и какой трофей мечтаете завоевать?

Самым ярким моментом моей карьеры остается первая победа во взрослом чемпионате Казахстана в 14 лет. Это было очень значимым событием для меня и моей семьи. Следующей идет квалификация на Олимпийские игры уже после того, как я перешел во взрослую категорию и попал на международную арену. Как сейчас помню свои эмоции, когда я вырвал у соперника первое место в Гонконге и получил право представлять свою страну. С тех пор моя мечта остается неизменной - завоевать самые заветные и желанные трофеи каждого спортсмена – Олимпийское золото и титул чемпиона мира.

Что вам больше всего нравится в настольном теннисе? Почему казахстанцам стоит обратить внимание на этот вид спорта?

Мне нравится, что он очень сложный, хотя на первый взгляд так не кажется. Но чем больше ты погружаешься в него, тем интереснее он становится: в нем много вращений, ударов, топ-спинов и других трюков, которые позволяют совершать невероятные маневры.

Настольный теннис всегда был популярен в странах Азии. Многие регулярно следят за турнирами, хотя в Казахстане он пока на стадии развития. Я бы посоветовал интересующимся не только присмотреться, но и попробовать самим позаниматься теннисом. Когда начинаешь лучше понимать систему и правила игры, матчи захватывают еще больше.

Как можно поднять уровень профессионального настольного тенниса в Казахстане?

Думаю, в будущем мы увидим стремительный рост – это всего лишь вопрос времени. У нас уже построили 9 центров настольного тенниса, активно привлекаются зарубежные тренеры. Дети стали в больших количествах ходить в секции по теннису, что создает благоприятную почву для здоровой конкуренции. В дальнейшем будут отбираться уже те, кто сильнее, кто лучше, кто больше хочет развиваться. Таким образом поднимется не только уровень наших спортсменов, но и интерес среди аудитории.

Недавно вы стали амбассадором Parimatch. Почему вы решили сотрудничать с брендом?

В первую очередь я всегда мечтал найти спонсора, который будет поддерживать и мотивировать меня работать больше, сильнее выкладываться на тренировках и идти к своей мечте. Без мотивации и конкретных целей в спорте очень тяжело, поэтому я был рад встретить партнера, который мог бы дать мне еще один толчок к развитию. Я думаю, что сотрудничество с Parimatch поможет дальнейшему росту моей карьеры и повышению моей медийности.

Какие у вас планы или амбиции на ближайшее будущее?

В следующем году у нас Олимпийские игры, поэтому этот период будет очень сложным со множеством турниров. До Олимпиады в моих планах попасть в топ-20 сильнейших спортсменов мира. Наша федерация и тренеры сейчас активно проводят встречи и вкладываются в то, чтобы я смог достичь этой цели. Ну и, конечно, хочу попасть на Олимпиаду, проявить себя на высшем уровне, постараться показать невозможное и выиграть свою первую медаль.

Ближайший турнир пройдет с 22 сентября по 3 октября в рамках Летних Азиатских игр. Я активно тренируюсь, чтобы привезти домой победу. В этом деле для меня особенно важна поддержка соотечественников. Будете болеть за меня?

