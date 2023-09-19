Четыре дорожника погибли в ДТП на западе Казахстана

Трагедия произошла 18 сентября в 23:30 на закрытом участке дороги Актобе – Астрахань, вблизи посёлка Елек Мугалжарского района.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 39-летний водитель Lada Granta выехал на закрытый участок дороги, где ведутся дорожно-строительные работы. Там авто столкнулось со стоящим асфальтным катком.

В результате ДТП водитель и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Все погибшие являются работниками организации, которая ведёт работы на этом участке.

Начато досудебное расследование по статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД».