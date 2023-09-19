Раньше открыть Kaspi Gold для ребёнка могли только мама или папа. Kaspi.kz совместно с министерством просвещения, министерством цифровизации и АО «НИТ» сделали сервис доступным также для опекунов и попечителей.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

«Мы рады сообщить, что Kaspi Gold для ребёнка могут также открывать опекуны для подопечных детей. В сотрудничестве с министерством просвещения РК, министерством цифровизации и АО «НИТ» наша команда в короткие сроки создали такой онлайн сервис. С Kaspi Gold для ребёнка можно переводить детям деньги на необходимые расходы и учить ребёнка основам финансовой грамотности. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!»

Вице-министр просвещения Казахстана Айбат Ильясов:

«Министерство просвещения продолжает вести работу по переводу государственных услуг в электронный и в проактивный формат. Совместно с Kaspi.kz мы запустили сервис, который позволяет опекунам и попечителям открывать карту Kaspi Gold для детей без предоставления дополнительных бумажных справок. Доступность услуг в онлайн режиме упрощает их получение и исключает контакт граждан с услугодателями».

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин:

«Два года назад по инициативе Минцифры РК мы начали вывод госуслуг на внешние платформы, в том числе и в банковские приложения. Сегодня мы видим, как отдельные услуги пользуются даже большей популярностью чем на eGov. Благодаря интеграциям информационных систем, в приложении Kaspi.kz растет количество услуг, вот теперь появилась возможность опекуну открыть банковскую карту для ребёнка, тем самым мы даем возможность развитию бизнеса и улучшению условий жизнедеятельности граждан».