15 сентября в суде №2 Уральска по гражданским делам вынесли решение по иску Михаила Горохова и Талгата Орунбаева. В апреле этого года мужчин незаконно отстранили от работы в ТОО «Батыс су арнасы». Не согласившись с таким решением руководства, они обратились в суд.

Судья Марат Маликов рассмотрел дело и пришёл к выводу, что приказ об отстранении от работы от третьего апреля Горохова и Орунбаева является незаконным. И постановил его отменить. Суд также признал незаконным и отменил приказ о расторжении трудового договора с Михаилом Гороховым от 14 августа и восстановил его в прежней должности начальника службы эксплуатации водопроводных сетей и сооружений ТОО. Кроме этого, предприятие теперь должно выплатить ему зарплату за период вынужденного прогула в размере 1,7 миллиона тенге, а также выплатить моральную компенсацию в 100 тысяч тенге и покрыть расходы по оплате представителя в размере 150 тысяч тенге.

Что касается Орунбаева, то суд также постановил восстановить его на прежней должности начальника канализационно-очистных сооружений ТОО «Батыс су арнасы», выплатить зарплату за период вынужденного прогула в размере 1,4 миллиона тенге, взыскать моральную компенсацию в 100 тысяч тенге и оплатить услуги представителя в 150 тысяч тенге.

К слову, решение суда в части восстановления в должности подлежит немедленному исполнению.

Отметим, это не первый подобный случай за последние несколько месяцев. Ранее через суд восстановился в должности другой работник предприятия Владимир Давыдов. Мужчине также пришлось доказывать в суде, что его уволили незаконно. А в июле через суд добилась справедливости диспетчер предприятия Елена Доронина.

