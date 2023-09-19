– Весной он один раз уже уходил, тогда его сразу же нашли в лесополосе. В этот раз его уже четвёртые сутки не можем отыскать. У него есть проблемы со здоровьем, но алкоголь он не пьёт. Переживаем за него, — рассказала женщина.

56-летний Мергенбай Кубашев вышел из дома в посёлке Январцево 15 сентября и пропал. Сестра мужчины Жумагыз Кубашева рассказала, что он не взял с собой ни телефона, ни документов. Мужчина страдает частичной потерей памяти.Обеспокоенные родственники сразу же написали заявление в полицию и сейчас поисками мужчины занимаются стражи порядка. Односельчане также начали поиски, объехали близлежащие посёлки, луга и степи, но тщетно. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Мергенбая Кубашева позвонить по номеру: 8 (777) 358-98-72 или 102.