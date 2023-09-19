Уже сегодня к сервису подключилось почти 50 заведений по всему городу. Среди них KFC, Salam Bro, COFFEE MATTERS, Sarqyt Музей-ресторан, Del papa и другие. Список партнёров будет постоянно пополняться, а вместе с ним — расти выбор для пользователей.

Среднее время ожидания заказа с момента оформления до доставки на указанный адрес составит 30 минут. Алгоритмы сервиса позволяют оптимизировать привычные процессы и быстрее доставлять заказы. Так, для каждого адреса в списке доступных ресторанов отражаются заведения поблизости. Платформа распределяет заказы и строит оптимальные маршруты, учитывая количество доступных курьеров на линии. За всеми этапами можно следить в приложении – оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится курьер.

Доставляют заказы курьеры из партнёрских логистических служб и собственные курьеры ресторанов. Передвигаться они могут любым удобным способом: пешком, на самокатах, велосипедах или мопедах. Часть заказов будет выполняться на машине, чтобы быстрее доставлять их в отдалённые районы.

В сервисе доступна круглосуточная служба поддержки. Если пользователь недоволен заказом или хочет задать вопрос – он может связаться с поддержкой через приложение, и ему помогут разобраться в ситуации.

Оплата возможна банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Бесплатное приложение Яндекс Еда доступно для iOS и Android на казахском, русском и других языках. Оформить заказ можно также в отдельном разделе «Еда» в Яндекс Go.